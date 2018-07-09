ЧС-2018: названі несподівані причини фіаско Німеччини – DFB підготував крутий план змін

Німецький футбольний союз (DFB) вживав рішучих заходів уже на Чемпіонаті світу 2018, але не допомогло. Збірна Німеччини порушувала режим – її чекають зміни.

Гравці Бундестім розчарували на Мундіалі в Росії не лише своєю грою. Слабка форма головних зірок, конфлікти всередині колективу, не найкращі тренерські рішення. Називали вже багато причин провалу Німеччини на ЧС-2018. Підопічні Йоахіма Льова оригінально порушували режим. Замість того, щоб висипатись по ночах, вони дуже багато часу проводили за комп'ютерними іграми.

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Видання Bild вважає, що саме це могло вплинути на форму гравців. На базі у Ватутніках вони проводили море часу, граючи по мережі один з одним чи з друзями, які залишились вдома, у FIFA, Fortnite та Call of Duty. Проблема набула такого масштабу, що Німецький футбольний союз (DFB) змушений був вдаватись до радикальних кроків. Одного прекрасного дня на всій території бази Бундестім було відключено wi-fi. Гравців ледь не змушували лягати спати та відпочивати.

Можливо, вони вважали, що з такими суперниками вистачить свого старого багажу. Однак і справді, особливо у заключному матчі групового турніру проти Південої Кореї німці виглядали дуже вже мляво. Вони не змогли провести жодного матчу, в якому б тотально домінували і виграли за всіма статтями.

Легендарна німецька машина постійно гальмувала та не заводилась. Гарі Лінекеру аж довелось міняти свій крилатий вислів про те, що у футболі завжди перемагають німці: "Футбол – проста гра. 22 людини ганяють м'яч 90 хвилин, але врешті-решт німці вже не завжди виграють. Попередня версія уже історія".

DFB не збирається просто чекати на зміни, натомість активно бере участь у реформуванні Бундесфутболу. Не виключено, що деякі гравці завершать свою кар'єру у збірній. Самі футболісти у своїй більшості недвозначно заявляють, що планують продовжувати захищати кольори національної команди. Поки що відомо тільки про велику образу Месута Озіла.

Йоахіма Льова вирішили залишити біля керма збірної через важливу місію – чемпіон світу-2014 отримав завдання безболісно провести Бундестім через зміну поколінь. Однак це не означає, що відтепер склад команди буде революційно інший. За дні, що залишились до старту Ліги націй, з гравцями буде проведено безліч розмов.

Однак дещо вже відомо. Німецькі ЗМІ бачать струкрутру команди так: у воротах 32-річний Нойєр і далі буде №1 (факт, що травмований 8 місяців гравець повертається зразу в основу також не найкраще позначився на мікрокліматі німців на ЧС-2018), але тер Штеген буде активніше тиснути на нього.

Центральні захисники: Боатенг і Хуммельс мають всі дані та шани зіграти на Євро-2020 в основі. Зюле і Рудігер в силу молодості залишатимусть лише другими варіантами. Джонатан Та може піти на підвищення. Злів проблеми. Хектор, який залишився вірним Кельну, хоч вилетів у 2-у лігу. Платтенхардт не переконав, можливо, підійде срібний призер Олімпіади Філіп Макс з Аугсбурга. На правому фланзі шукатимуть альтернативу Кімміху.

Хедіра та Озіл – одні з тих, хто може завершити зі збірною. Брандту Сане та Гнабрі по 22 роки, і вони матимуть свої шанси – не виключено, що і в найближчому майбутньому. Горецка та Дракслер також молоді та перспективні у плані гри за основу. Місце Тоні Крооса фундаментальне. Досвідчених Мюллера та Ройса (Марко взагалі тільки почав серйозну міжародну кар'єру) ще зарано списувати.

Атака – чергова проблема. Маріо Гомесу в його 33 вже пора на пенсію. Нільс Петрсену не вистачає топ-класу. Тімо Вернер – надія на роки і турніри вперед, але ледь не єдина. Молоді Макс Філіп та Деві Зельке ще дуже нестабільні, однак повинні нав'язувати конкуренцію і дефіцитній лінії.

Вражаюча Академія Німецького футбольного союзу будується у Франкфурті

Крім того, DFB уже почав будівництво нової футбольної академії у Франкфурті. Bild опублікував її проект, і він вражає. Це буде такий собі навчально-дослідний центр, де займатимуться підготовкою суддів, скаутів і різного роду тренерів. Будівництво завершиться у 2021 році, тоді ж чекають відкриття. Вартість проекту – 150 млн євро, а це найбільша інвестиція у футбольне майбутнє станом на сьогодні.

За останні 18 років німці серйозно працювали над розвитком талантів у молодіжних академіях. Німецькі функціонери починають дбати про майбутнє збірної Німеччини не лише тоді, коли немає результатів. Усе починається з юнацьких команд, які повинні мати такі ж умови, які є у топових клубів.

Футбольний союз у новій академії планує залучати найсучасніші наявні технології для кращого розвитку німецьких гравців з допомогою різних сфер: психології, медицини та навіть IT. У їхньому розпорядженні також будуть новенькі спортивні поля, оздоровчі кімнати, тренажерні та фітнес зали. Це будуть не лише тренування, а й справжня аналітична освіта, яка розвиватиме усіх – від юнаків до зірок головної Бундестім.