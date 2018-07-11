toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ФРАНЦИЯ - БЕЛЬГИЯ ДОМАГОЙ ВИДА Полуфинал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Моуринью: Сюрпризы на ЧМ-2018 были скорее негативные, чем позитивные

10 июля 22:55 146 Читати українською
Моуринью: Сюрпризы на ЧМ-2018 были скорее негативные, чем позитивные
Жозе Моуринью / Фото: Sky Sports

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал о главных сюрпризах чемпионате мира-2018.

"Я бы сказал, что сюрпризы на этом чемпионате мира были скорее негативные, чем позитивные.

ЧМ-2018: ТОП-10 игроков, которые стали открытием Мундиаля

Да, я не ожидал, что Хорватия пройдет в полуфинал, но знал, что у них сильная сборная. Ожидал ли увидеть в 1/2 финала Францию, Бельгию и Англию? Вообще-то, да, большого сюрприза здесь не получилось. Но все ждали большего от других крупных команд.

Аргентинцы могут сказать, что они хотя бы проиграли французам, а не кому-то еще. Бразильцы могут сказать, что они проиграли не просто Бельгии, а золотому поколению, лучшим футболистам этой страны за последние 25 лет.

Но Испания, Германия, Португалия... Оглядываясь назад, эти команды наверняка задаются вопросом, почему же так случилось, что они так рано поехали домой", – сказал Моуринью в интервью RT.

ЧМ-2018: названы неожиданные причины фиаско Германии – DFB подготовил крутой план изменений

Теги
ЧМ 2018 Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
12
мин
Хорватия
21:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук