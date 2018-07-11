Моуринью: Сюрпризы на ЧМ-2018 были скорее негативные, чем позитивные

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал о главных сюрпризах чемпионате мира-2018.

"Я бы сказал, что сюрпризы на этом чемпионате мира были скорее негативные, чем позитивные.

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Да, я не ожидал, что Хорватия пройдет в полуфинал, но знал, что у них сильная сборная. Ожидал ли увидеть в 1/2 финала Францию, Бельгию и Англию? Вообще-то, да, большого сюрприза здесь не получилось. Но все ждали большего от других крупных команд.

Аргентинцы могут сказать, что они хотя бы проиграли французам, а не кому-то еще. Бразильцы могут сказать, что они проиграли не просто Бельгии, а золотому поколению, лучшим футболистам этой страны за последние 25 лет.

Но Испания, Германия, Португалия... Оглядываясь назад, эти команды наверняка задаются вопросом, почему же так случилось, что они так рано поехали домой", – сказал Моуринью в интервью RT.

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