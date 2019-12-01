Моурінью розповів про свої взаємини з фанатами Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью невпевнений, що вболівальники "шпор" люблять його.

"Фанати люблять клуб, я не кажу, що вони люблять мене. Однак вони приймають мене як професіонала, який хоче віддати клубу все.

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У людей є більше причин любити мене, якщо їм подобається моя робота. Але вболівальники стоять за командою і бачать нашу наполегливу працю над тим, щоб зайняти в таблиці те місце, яке більше відповідає цьому талановитому складу", – цитує Моурінью ВВС.

Після 14-ти турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 5-й сходинці.

Нагадаємо, раніше Моурінью працював у чемпіонаті Англії на посаді наставника у Челсі та Манчестер Юнайтед, і навіть висловлювався, що ніколи не очолить Тоттенхем.

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