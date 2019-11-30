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Манчестер Сіті сенсаційно втратив очки у поєдинку з Ньюкаслом: 14-й тур АПЛ, матчі суботи

16:22 372 Читать на русском
Манчестер Сіті сенсаційно втратив очки у поєдинку з Ньюкаслом: 14-й тур АПЛ, матчі суботи
Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:2 / фото офіційний сайт АПЛ

У рамках 14-го туру АПЛ Манчестер Сіті не зміг переграти Ньюкасл на виїзді. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/2020, 14-й тур

Ньюкасл – Манчестер Сіті – 2:2

Голи: Віллемс, 25, Шелві, 88 – Стерлінг, 22, Де Брюйне, 82

Бернлі – Крістал Пелас – початок матчу о 17:00

Ліверпуль – Брайтон – початок матчу о 17:00

Тоттенхем – Борнмут – початок матчу о 17:00

Челсі – Вест Хем – початок матчу о 17:00

Саутгемптон – Уотфорд – початок матчу о 19:30

Манчестер Сіті після складної перемоги над Челсі та нічиєї проти донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів завітав у гості до Ньюкасла. Гості очікувано відкрили рахунок досить швидко – на 22-й хвилині Давід Сілва та Стерлінг просто розірвали лівий фланг захисту зразковою грою у стіночку, після чого Рахім легко переправив м'яч у сітку. "Сороки" не опустили голів й уже за 3 хвилини відігрались – Віллемс з лінії штрафного класно поцілив у дальній кут. По перерві підопічні Гвардіоли продовжили домінувати на полі, однак забити їм вдалось лише під завісу поєдинку – Де Брюйне з-за меж штрафного з льоту "поклав" у дев'ятку воріт Дубравки! Але крапку у цьому матчі поставили все ж господарі – Шелві красиво вирвав нічию для своєї команди після передачі від Атсу. 2:2 – Сіті втрачає очки та ризикує збільшити відставання від Лестера та Ліверпуля.

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