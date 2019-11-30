Моурінью запросив болбоя на командний обід Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вирішив віддячити юному болбою як слід за допомогу в матчі Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса.

"Болбой Тоттенхема Каллум Хайнз відвідає командний ланч перед матчем. Це щасливі дні для дитини. Сподіваюся, ми подаруємо йому дивовижні спогади на все життя, такі прекрасні для нього", – цитує Моурінью Eurosport.

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Нагадаємо, хлопчина швидко передав м'яча Сержу Ор'є, чим допоміг забити гол в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Тоттенхем – Олімпіакос (4:2).

Додамо, що Тоттенхем вже сьогодні, 30 листопада, зустрінеться із Борнмутом в рамках 14-го туру АПЛ. Початок гри о 17:00.

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