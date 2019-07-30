Моурінью розповів, коли повернеться до тренерської роботи

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью зізнався, що має ще порох у порохівницях.

"Вперше у мене з'явився час подумати про все. Я не був безробітним на початок серпня вже більше 20 років. Я зміг все добре проаналізувати. І я відчуваю, що ще сповнений вогню. Друзі кажуть насолоджуватися вільним часом. Якщо чесно, у мене це не виходить. Я недостатньо щасливий, щоб ним насолоджуватися.

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Я сумую за футболом, у мене ще є порох в порохівницях. Але до цього ще довго, оскільки мій наступний крок буде для мене як перший. У мене немає відчуття, що наступний рік в якості тренера дозволить мені завоювати титули і стане лише черговим в кар'єрі.

Моє майбутнє почнеться в день, коли буде прийнято рішення очолити новий клуб", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, 56-річного португальця звільнили з Манчестер Юнайтед в грудні 2018 року.

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