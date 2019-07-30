toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Моурінью розповів, коли повернеться до тренерської роботи

13:13 364 Читать на русском
Моурінью розповів, коли повернеться до тренерської роботи
Жозе Моурінью / Фото The Independent

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью зізнався, що має ще порох у порохівницях.

"Вперше у мене з'явився час подумати про все. Я не був безробітним на початок серпня вже більше 20 років. Я зміг все добре проаналізувати. І я відчуваю, що ще сповнений вогню. Друзі кажуть насолоджуватися вільним часом. Якщо чесно, у мене це не виходить. Я недостатньо щасливий, щоб ним насолоджуватися.

Моурінью відмовився від космічної пропозиції з Китаю – португалець міг стати найвисокооплачуванішим тренером світу

Я сумую за футболом, у мене ще є порох в порохівницях. Але до цього ще довго, оскільки мій наступний крок буде для мене як перший. У мене немає відчуття, що наступний рік в якості тренера дозволить мені завоювати титули і стане лише черговим в кар'єрі.

Моє майбутнє почнеться в день, коли буде прийнято рішення очолити новий клуб", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, 56-річного португальця звільнили з Манчестер Юнайтед в грудні 2018 року.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

blog_ava
Реал оголосив заявку на Audi Cup: Лунін в обоймі, Бейл – поза списком
10:22
3366
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Португалія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
10
хв
Лінкольн Ред Імпс
18:45
Арарат-Вірменія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук