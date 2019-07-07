Моурінью відмовився від космічної пропозиції з Китаю – португалець міг стати найвисокооплачуванішим тренером світу

Стали відомими деталі контракту, який пропонував Гуанчжоу Евергранд португальському спеціалісту Жозе Моурінью.

Китайський клуб запропонував Жозе Моурінью контракт з зарплатнею в 31 мільйон євро на рік, а також різноманітними бонусами, повідомляє SkySports.

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Зазначається, що загальна сума за весь термін контракту мала скласти 100 мільйонів євро, що зробило б Моурінью найвисокооплачуванішим тренером світу.

Нагадаємо, португальський фахівець відмовився очолити китайський клуб через сімейні причини.

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Моурінью перебуває без роботи з тих пір, як був звільнений з Манчестер Юнайтед в середині грудня минулого року. В англійському клубі португалець заробляв близько 16,7 млн євро на рік.