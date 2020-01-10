toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Моурінью пророкує Ліверпулю чемпіонство, але прагне обіграти команду Клоппа

19:55 206 Читать на русском
Моурінью пророкує Ліверпулю чемпіонство, але прагне обіграти команду Клоппа
Жозе Моурінью / Getty images

Головний тренер лондонського Тоттенхема Жозе Моурінью поділився очікуваннями напередодні матчу 22-го туру АПЛ з Ліверпулем.

 

"Коли я працював на Sky Sports, сказав, що Ліверпуль стане чемпіоном. Це було три місяці тому. Я не здивований, що вони зараз перебувають в такій ситуації. Ліверпуль – найкраща команда АПЛ.

"Шукайте в Google", – Клопп дотепно присоромив журналістів через провокативне питання про Моурінью

Майбутній матч – великий виклик для Тоттенхема. Ми б вважали за краще зіграти з ними з усіма найсильнішими футболістами, але що є, те є.

Знаємо, наскільки хороший Ліверпуль. Можливо, в цьому залі є тільки дві людини, які вірять, що ми можемо їх обіграти. Ми віримо! Якщо не віриш, забирайся геть!" – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, завтра, 11 січня, Тоттенхем Моурінью зустрінеться з Ліверпулем Клоппа в матчі 22-го туру АПЛ. Початок поєдинку запланований на 19:30.

Маліновський проти лідера Серії А, мадридське дербі у Суперкубку, зустріч фіналістів ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Суарес назвав головних винуватців поразки Барселони в Суперкубку Іспанії
08:50
6980
Теги
Англія Тоттенхем - Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Жозе Моурінью Жозе Моурінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
36
хв
Шеффілд Юнайтед
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук