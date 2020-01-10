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Моуринью предрекает Ливерпулю чемпионство, но стремится обыграть команду Клоппа

10 января 19:55 152 Читати українською
Моуринью предрекает Ливерпулю чемпионство, но стремится обыграть команду Клоппа
Жозе Моуринью / Getty images

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился ожиданиями накануне матча 22-го тура АПЛ с Ливерпулем.

 
Роберто Фирмино 37’
37’ Роберто Фирмино

"Когда я работал на Sky Sports, сказал, что Ливерпуль станет чемпионом. Это было три месяца назад. Я не удивлен, что они сейчас находятся в такой ситуации. Ливерпуль – лучшая команда АПЛ.

"Ищите в Google", – Клопп остроумно пристыдил журналистов из-за провокационного вопроса о Моуринью

Предстоящий матч – большой вызов для Тоттенхэма. Мы бы предпочли сыграть с ними со всеми сильнейшими футболистами, но что есть, то есть.

Знаем, насколько хорош Ливерпуль. Возможно, в этом зале есть только два человека, которые верят, что мы можем их обыграть. Мы верим! Если не веришь, убирайся прочь!", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, завтра, 11 января, Тоттенхэм Моуринью встретится с Ливерпулем Клоппа в матче 22-го тура АПЛ. Начало поединка запланировано на 19:30.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Моуринью Жозе Моуринью Тоттенхэм - Ливерпуль
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