toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Моурінью розповів про спільне бачення розвитку Тоттенхема з президентом лондонців

1 липня 18:51 - Читать на русском
Моурінью розповів про спільне бачення розвитку Тоттенхема з президентом лондонців
Жозе Моурінью / Фото ФК Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью закликав не очікувати від "шпор" гучних трансферів влітку.

"Є дві хороші речі. Перша: містер Леві (президент Тоттенхема – прим.) хоче того ж, чого я хочу, чого хочуть фанати, – вигравати футбольні матчі і намагатися завойовувати трофеї.

Лукас Васкес може перебратися до Тоттенхема

Друга хороша річ: нам не потрібно багато. Нам не потрібно багато гравців, нам не потрібні величезні інвестиції. Це не наш профіль як клубу, з COVID-19 або без нього, з Лігою чемпіонів або без неї. Неважливо, що трапиться з точки зору турнірного результату, нам вдасться покращити наш склад, чого ми і хочемо", – цитує Моурінью ESPN.

Після 31-го туру АПЛ Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці з невеликими шансами на потрапляння у єврокубки.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус

blog_ava
Зозуля став героєм в Іспанії – найкращий удар за 10 матчів, рятівна лисина українця, загроза Луніну та екс-динамівцю
3 липня
22015
Теги
Трансфери Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Жозе Моурінью
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
43
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук