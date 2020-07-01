Моурінью розповів про спільне бачення розвитку Тоттенхема з президентом лондонців

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью закликав не очікувати від "шпор" гучних трансферів влітку.

"Є дві хороші речі. Перша: містер Леві (президент Тоттенхема – прим.) хоче того ж, чого я хочу, чого хочуть фанати, – вигравати футбольні матчі і намагатися завойовувати трофеї.

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Друга хороша річ: нам не потрібно багато. Нам не потрібно багато гравців, нам не потрібні величезні інвестиції. Це не наш профіль як клубу, з COVID-19 або без нього, з Лігою чемпіонів або без неї. Неважливо, що трапиться з точки зору турнірного результату, нам вдасться покращити наш склад, чого ми і хочемо", – цитує Моурінью ESPN.

Після 31-го туру АПЛ Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці з невеликими шансами на потрапляння у єврокубки.

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