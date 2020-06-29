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Лукас Васкес може перебратися до Тоттенхема

14:41 - Читать на русском
Лукас Васкес може перебратися до Тоттенхема
Лукас Васкес (крайній ліворуч) / Diario AS

Вінгер мадридського Реала Лукас Васкес потрапив до сфери зацікавлень лондонського Тоттенхема.

28-річний іспанець може продовжити кар'єру в складі "шпор", повідомляє Mundo Deportivo.

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Васкес має чинний до літа 2021 року контракт із мадридцями, тому найближче трансферне вікно – останній шанс Реала отримати за нього хороші відступні. У підписанні вінгера особисто зацікавлений керманич Тоттенхема Жозе Моурінью. Крім того, сам гравець раніше заявляв бажання спробувати свої сили в чемпіонаті Англії.

У нинішньому сезоні Лукас Васкес провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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