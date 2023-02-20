Моурінью поскаржився на байдужість фанатів і упередженість ЗМІ щодо Роми: "Вони просто не розуміють, що ми тут робимо"
Головний тренер Роми Жозе Моурінью розчарований, що успіхи команди не оцінюють належним чином.
"Я просто розчарований, що люди не віддають належне цим хлопцям за роботу, яку ми виконуємо в дуже важких обставинах. Або не розуміють, або не хочуть розумітися в ситуації. Я вдячний підопічним за все, що вони роблять. Коли всі квитки розкуплені, як у матчі з Буде-Глімтом, то стадіон може виграти нам матч. Коли арена напівпорожня, як з Вероною, то це сумно. Люди починають гудіти вже за 15-30 хвилин через неточний пас. Вони просто не розуміють, що ми тут робимо.
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Ви, ЗМІ, взагалі не допомагаєте. Всі інші команди – феномени, генії, а ми виграємо, бо нам просто пощастило. Я старий, мені 60 років, я вже багато виграв, тому мені не потрібні приємні слова. Приємні слова потрібні хлопцям, вони заслужили похвалу. Я тут не для того, щоб когось критикувати. Вболівальники повинні критикувати мене як тренера, але я зобов'язаний захищати своїх хлопців, бо вони заслуговують на краще.
Мені є що сказати, але не зараз. Я не давав тут сторонні інтерв'ю півтора року. Я говорю з вами тільки по телебаченню, тому що я зобов'язаний це робити, інакше клуб оштрафують. Але я не давав жодних інших інтерв'ю. Щойно ми дійдемо до кінця сезону, тоді я поговорю", – наводить слова Моурінью Football Italia.
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