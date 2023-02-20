"Я просто розчарований, що люди не віддають належне цим хлопцям за роботу, яку ми виконуємо в дуже важких обставинах. Або не розуміють, або не хочуть розумітися в ситуації. Я вдячний підопічним за все, що вони роблять. Коли всі квитки розкуплені, як у матчі з Буде-Глімтом, то стадіон може виграти нам матч. Коли арена напівпорожня, як з Вероною, то це сумно. Люди починають гудіти вже за 15-30 хвилин через неточний пас. Вони просто не розуміють, що ми тут робимо.

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Ви, ЗМІ, взагалі не допомагаєте. Всі інші команди – феномени, генії, а ми виграємо, бо нам просто пощастило. Я старий, мені 60 років, я вже багато виграв, тому мені не потрібні приємні слова. Приємні слова потрібні хлопцям, вони заслужили похвалу. Я тут не для того, щоб когось критикувати. Вболівальники повинні критикувати мене як тренера, але я зобов'язаний захищати своїх хлопців, бо вони заслуговують на краще.

Мені є що сказати, але не зараз. Я не давав тут сторонні інтерв'ю півтора року. Я говорю з вами тільки по телебаченню, тому що я зобов'язаний це робити, інакше клуб оштрафують. Але я не давав жодних інших інтерв'ю. Щойно ми дійдемо до кінця сезону, тоді я поговорю", – наводить слова Моурінью Football Italia.

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