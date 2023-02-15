Після того як Рік Карсдорп налагодив стосунки з головним тренером Роми Жозе Моурінью, гравець заявив, що ідея з позовом до суду належала не йому.

Після матчу з Сассуоло Жозе Моурінью звинуватив одного з гравців Роми, не називаючи його імені, у байдужому ставленні до справи. Оскільки саме Рік Карсдорп був винуватцем пропущеного м'яча, ЗМІ зробили однозначний висновок. Сам Моурінью настійно порекомендував винному гравцеві розпочати пошуки нового клубу.

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Після інциденту Карсдорп почав самовільно пропускати тренування, а Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) різко засудила поводження Роми зі своїм гравцем. Генеральний секретар FIFPRO Йонас-Баєр Гоффманн закликав Рому виконувати свої зобов'язання і забезпечити справедливе поводження з Карсдорпом, зокрема в питанні дотримання його прав працівника.

Агент захисника заявляв про можливість подачі на Рому до суду, але ці погрози так і залишилися погрозами.

Після примирення з Моурінью Карсдорп заявив, що агент і FIFPro не виступали від його імені. "Я в Римі вже шостий рік, і мені подобається тут грати. Що стосується взаємин між мною і тренером, то FIFPro і мій агент не говорили від мого імені. Вони говорили речі, які не відповідають дійсності. Я ж просто хочу грати за цей клуб", – цитує Карсдорпа Voetbal International.

Рома намагалася продати гравця в зимове трансферне вікно, але не знайшла охочих придбати захисника.

FIFPRO різко засудила поводження Роми зі своїм гравцем