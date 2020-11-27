Наставник "шпор" Жозе Моурінью розповів, що ж спонукало його зробити неординарний презент захиснику Серхіо Регілону. Такий подарунок обійшовся португальцю у 500 євро.

"Іноді трапляються прості речі. Гравці дуже хотіли іспанський хамон, а це досить дорого. Виникло питання – хто буде платити?

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Всі сказали, що платити повинен Регілон, тому що він іспанець. Я пообіцяв йому: "Окей, якщо ми переможемо (Манчестер Сіті – прим. Футбол 24), я заплачу". От і все. Ми виграли, гравці були щасливі, а мені довелося заплатити за хамон", – цитує Моурінью The Sun.

Зауважимо, Тоттенхем зумів здолати Манчестер Сіті з рахунком 2:0. Після 9-ти турів підопічні Жозе лідирують в АПЛ з 20-ма очками, випереджаючи Ліверпуль за додатковими показниками.

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