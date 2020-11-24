Моурінью програв парі Регілону – тренер Тоттенхема витратився на розкішний подарунок
24 листопада 23:37 - Читать на русском
Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью вміє правильно мотивувати своїх підопічних.
Жозе Морунью подарував захиснику лондонського клубу Серхіо Регілону величезний шматок хамона, про що не забув поділитись спільним з іспанцем фото в Instagram.
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"Обіцянка є обіцянка. Це обійшлося мені у 500 фунтів, але я дотримав своє слово", – підписав фото португальський фахівець. При цьому Моурінью не повідомив, чому побився об заклад із Серхіо.
Нагадаємо, Тоттенхем у вересні придбав Регілона у Реала за 30 млн євро.
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