Жозе Морунью подарував захиснику лондонського клубу Серхіо Регілону величезний шматок хамона, про що не забув поділитись спільним з іспанцем фото в Instagram.

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"Обіцянка є обіцянка. Це обійшлося мені у 500 фунтів, але я дотримав своє слово", – підписав фото португальський фахівець. При цьому Моурінью не повідомив, чому побився об заклад із Серхіо.

Нагадаємо, Тоттенхем у вересні придбав Регілона у Реала за 30 млн євро.

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