Наставник "шпор" Жозе Моуринью рассказал, что же побудило его сделать неординарный презент защитнику Серхио Регилону. Такой подарок обошелся португальцу в 500 евро.

"Иногда случаются простые вещи. Игроки очень хотели испанский хамон, а это достаточно дорого. Возник вопрос – кто будет платить?

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Все сказали, что платить должен Регилон, потому что он испанец. Я пообещал ему: "Окей, если мы победим (Манчестер Сити – прим. Футбол 24), я заплачу". Вот и все. Мы выиграли, игроки были счастливы, а мне пришлось заплатить за хамон", – цитирует Моуринью The Sun.

Заметим, Тоттенхэм сумел преодолеть Манчестер Сити со счетом 2:0. После 9-ти туров подопечные Жозе лидируют в АПЛ с 20-ю очками, опережая Ливерпуль по дополнительным показателям.

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