Після ЧС-2022 Бразилія та Португалія залишились без тренерів. Обидві збірні розглядали Особливого на пост наставника. Жорже Мендеш, агент Жозе, навіть зустрічався з президентом Федерації футболу Португалії.

Бразилія хоче призначити Моурінью тренером – встановлений дедлайн для відповіді

Проте, як інформує Sky Sport Italia, Моурінью серйозно задумується щодо відмови від пропозицій, адже хоче повністю зосередитись на роботі головним тренером Роми. Контракт 59-річного португальця з "вовками" розрахований до літа 2024 року.

Наразі римляни йдуть сьомими у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідера на 14 пунктів.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022