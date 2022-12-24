После ЧМ-2022 Бразилия и Португалия остались без тренеров. Обе сборные рассматривали Особенного на пост наставника. Жорже Мендеш, агент Жозе, даже встречался с президентом Федерации футбола Португалии.

Бразилия хочет назначить Моуринью тренером – установленный дедлайн для ответа

Однако, как информирует Sky Sport Italia , Моуринью серьезно задумывается об отказе от предложений, ведь хочет полностью сосредоточиться на работе главным тренером Ромы. Контракт 59-летнего португальца с "волками" рассчитан до лета 2024 года.

Сейчас римляне идут седьмыми в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на 14 пунктов.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022