Моуринью выбрал между Ромой и двумя топ-сборными, которые его приглашают
Наставник римлян Жозе Моуринью сделал предварительный выбор относительно места продолжения тренерской карьеры.
После ЧМ-2022 Бразилия и Португалия остались без тренеров. Обе сборные рассматривали Особенного на пост наставника. Жорже Мендеш, агент Жозе, даже встречался с президентом Федерации футбола Португалии.
Бразилия хочет назначить Моуринью тренером – установленный дедлайн для ответа
Однако, как информирует Sky Sport Italia, Моуринью серьезно задумывается об отказе от предложений, ведь хочет полностью сосредоточиться на работе главным тренером Ромы. Контракт 59-летнего португальца с "волками" рассчитан до лета 2024 года.
Сейчас римляне идут седьмыми в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на 14 пунктов.
Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022