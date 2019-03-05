Моурінью назвав основну причину конфлікту з Погба

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью пояснив причини непорозумінь з лідером манкуніанців Полем Погба.

"Ми завжди намагаємося знайти рішення для всіх проблем, але є одна складність, до якої я не можу знайти рішення. Коли футболіст грає, йому подобається тренер. Але коли він не виходить на поле, то наставник йому не подобається. Така природа, і це неможливо змінити. Це питання конкретних особистостей, способу мислення.

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Буває, що між людьми виникає особлива "хімія". Через це деякі гравці виступають на фантастичному рівні тільки у певних тренерів, а у інших грають гірше.

Я багато думав про це. Необхідно приділяти більше уваги тим, хто нам не подобається. Не потрібно турбуватися про тих, хто нам до душі", – цитує Моурінью AS.

Нагадаємо, Жозе Моурінью був звільнений з посади наставника МЮ в грудні 2018-го, на його місце призначили легенду клубу Уле Гуннара Сульшера.

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