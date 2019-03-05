Моуринью назвал основную причину конфликта с Погба

Экс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью объяснил причины недоразумений с лидером манкунианцев Полем Погба.

"Мы всегда стараемся найти решение для всех проблем, но есть одна проблема, к которой я не могу найти решение. Когда футболист играет, ему нравится тренер. Но когда он не выходит на поле, тренер ему не нравится. Такова природа, и это невозможно изменить. Этот вопрос конкретных личностей, способа мышления.

"Я не хочу постоянного конфликта". Жозе Моуринью – о "структурной эмпатии", идеальном клубе и возвращении к тренерству

Бывает, что между людьми возникает особая "химия". Из-за этого некоторые игроки выступают на фантастическом уровне только у определенных тренеров, а у других играют хуже.

Я много думал об этом. Необходимо уделять больше внимания тем, кто нам не нравится. Не нужно беспокоиться о тех, кто нам по душе", – цитирует Моуринью AS.

Напомним, Жозе Моуринью был уволен с должности наставника МЮ в декабре 2018-го, на его место назначили легенду клуба Уле Гуннара Сульшера.

Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець