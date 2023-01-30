Наставник Роми Жозе Моурінью після матчу проти Наполі (1:2) віддав належне Віктору Осімхену, але все ж знайшов привід для критики.

"Він того ж рівня, що й Дрогба, але Дідьє не пірнав. Якщо Віктор зміниться, то все гаразд. Я придбав би його, якби був у клубі з великими грошима. Однак, якщо він колись опиниться в Англії, йому потрібно змінитися. В Італії таку поведінку терплять, але в АПЛ до нього поставляться жорстко.

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Після гри я сказав Осімхену, що він забив чудовий гол, проте йому треба перестати так багато пірнати. Його гол був фантастичним. Він зробив те саме, коли ми зустрічалися раніше в цьому сезоні, тож він фантастичний гравець. Але він не повинен пірнати", – наводить слова Моурінью Football Italia.

Додамо, що саме Осімхен з 14 голами очолює бомбардирські перегони Серії А. Наполі навіть чути не хоче про продаж 24-річного форварда, якого оцінює у понад 100 мільйонів євро.

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