Наполі дотиснув Рому в 20 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Лідер чемпіонату відкрив рахунок на 17-й хвилині завдяки суперзв'язці Хвіча-Осімхен. Грузин подачею знайшов у карному майданчику нігерійця, який кількома дотиками реалізував момент.

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Рома відповіла аж в середині другого тайму. Ель-Шаараві вийшов у перерві, а потім замкнув чудовий крос Залевскі. Втім, у Наполі знайшовся свій "джокер", який приніс команді повноцінні 3 очки. Джованні Сімеоне розвернувся на лінії карного майданчика і поцілив у дев'ятку – 2:1.