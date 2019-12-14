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Моурінью написав листа хворому вболівальнику Тоттенхема – зворушливий вчинок

09:40 89 Читать на русском
Моурінью написав листа хворому вболівальнику Тоттенхема – зворушливий вчинок
Жозе Моурінью / Фото talkSPORT

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью приховує сентиментальність за своєю одіозною поведінкою.

"Дорогий Джон, мені дуже прикро чути, що ти останнім часом почуваєшся погано.

Фанатка Моурінью з 38-ма татуюваннями на його честь зганьбилася, набивши неправильну емблему Тоттенхема

Хочу скористатися можливістю і надіслати тобі найкращі побажання від імені всього персоналу і гравців клубу. Ми сподіваємося, що ти збережеш силу духу, і хочемо, щоб ти знав, що ми всі тебе підтримуємо!

Хочу також подякувати тобі за підтримку клуба, ми дуже це цінуємо", – написав Моурінью. Лист опублікував друг хворого фаната лондонського клубу.

Нагадаємо, португальський фахівець очолив Тоттенхем після звільнення Маурісіо Почеттіно. Після 16-ти турів АПЛ "шпори" перебувають на 7-й сходинці.

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Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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