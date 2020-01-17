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Моурінью отримає солідний бонус, якщо Тоттенхем фінішує у топ-4 АПЛ

11:18 574 Читать на русском
Моурінью отримає солідний бонус, якщо Тоттенхем фінішує у топ-4 АПЛ
Жозе Моурінью / Фото AP

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью має мотиваційний пункт у своєму контракті з лондонським клубом.

До своєї основної зарплати Жозе Моурінью може додати бонус у розмірі близько 2,5 млн євро, повідомляє Daily Mail.

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Така винагорода чекає на португальського фахівця, якщо йому вдасться потрапити у топ-4 АПЛ, щоб вийти у груповий етап Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

Нагадаємо, минулорічний фіналіст ЛЧ зустрінеться в плей-офф з РБ Лейпциг.

Після 22-х турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 8-й сходинці, відстаючи від 4-го місця на 9 очок.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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