Моурінью отримає солідний бонус, якщо Тоттенхем фінішує у топ-4 АПЛ

Іспанія — 14:00 1379
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Лунін дебютував за Ов'єдо з дарів легенді Реала – катастрофа українця, скандал і крутий екс-динамівець в іспанських ЗМІ
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Агробізнес розірвав контракт з гравцем, який хизувався поїздкою в Росію – клуб на прощання потролив "туриста"Перша ліга — 13:32 2538
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Суркіси хочуть стягнути з Порошенка 140 млн доларів – справу, до якої причетний Коломойський, розглянуть у ЛондоніУкраїна — 12:10 2027
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УЄФА готує новий формат Ліги чемпіонів – є три варіанти проведення турніруЛіга чемпіонів — 10:24 3168
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Тренер Ов'єдо прокоментував дебютний матч Луніна в команді – наставник не вважає помилку українця ключовою у поразціІспанія — 09:18 13039