Послуги наставника італійського клубу зацікавили збірну Саудівської Аравії, яка нещодавно залишилась без тренера. Ерве Ренар вирішив піти з команди та очолити жіночу збірну Франції.

Моурінью ухвалив остаточне рішення щодо роботи в Ромі – низка клубів хочуть переманити португальця

Як повідомляє Corriere dello Sport, з Жозе Моурінью безпосередньо зв'язалися представники уряду Саудівської Аравії. Португальцю запропонували угоду на 2 роки із зарплатою 60 млн євро за сезон. 60-річному фахівцю пропонують очолити одну з трьох команд на вибір: збірну Саудівської Аравії, Аль-Наср, де грає нападник Кріштіану Роналду, або Аль-Ахлі.

При цьому Жозе матиме можливість розірвати контракт після першого сезону за власним бажанням. Якщо він погодиться, то стане найвисокооплачуванішим тренером в історії футболу.

Зазначається, що Моурінью обмірковує цю пропозицію. Однак, на цей час португалець має намір залишитися в Ромі. Також повідомлялось, що наставником "вовків" цікавиться ПСЖ.

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