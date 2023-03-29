Влітку 2024-го контракт 60-річного португальця з "джалороссі" завершиться. Моурінью не налаштований вносити корективи, попри пропозиції, які отримав від інших клубів та навіть збірних.

Рома планує замінити Моурінью – керівництво націлилось на екс-тренера Ювентуса та Інтера

За інформацією Correre dello Sport, Жозе ґрунтовно оцінив усі варіанти й вирішив продовжити свою подорож з Ромою, як і передбачає угода. Фахівець планує невдовзі зустрітися з керівництвом, щоб обговорити стратегію на наступний сезон.

Нагадаємо, Моурінью перебрався в столицю Італії влітку 2021-го, підписавши з Ромою контракт на 3 роки. Вже у першому сезоні на чолі "вовків" португалець виграв Лігу конференцій, ставши першим менеджером, який перемагав у всіх єврокубкових турнірах.

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