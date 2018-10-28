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Моурінью хотів би бачити Азара в Манчестер Юнайтед

20 жовтня 13:05 312 Читать на русском
Моурінью хотів би бачити Азара в Манчестер Юнайтед
Азар та Моурінью / фото: Press Association Images

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью зізнався, що хотів би знову попрацювати разом зі своїм екс-підопічним Еденом Азаром.

Сьогодні Жозе Моурінью повернеться на Стемфорд Брідж. Його Манчестер Юнайтед протистоятиме Челсі в матчі 9 туру АПЛ. Перед поєдинком португалець розповів, що хотів би бачити у своїй команді лідера Челсі Едена Азара.

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До слова, нещодавно бельгієць заявив про бажання продовжити кар'єру в Реалі.

"Звісно, мені б хотілось, щоб Азар перейшов у Манчестер Юнайтед. Проте він гравець Челсі і я сумніваюсь, що його продадуть, тим більше в наш клуб. Азар здатен робити різницю, саме тому Челсі зараз на вершині.

Під час моєї роботи в Челсі у нас були чудові стосунки – ми стали чемпіонами, а Азар був визнаний найкращим гравцем АПЛ", – цитує Моурінью Sky Sports.

Матч Челсі – Манчестер Юнайтед розпочнеться сьогодні о 14:30.

Англія9 турОлд Траффорд (Манчестер)

Челсі - Манчестер Юнайтед: Субота 20 жовтня 2018

Челсі
Матч завершено
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Челсі Челсі Еден Азар Еден Азар Челсі - Манчестер Юнайтед
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