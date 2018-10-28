Моурінью хотів би бачити Азара в Манчестер Юнайтед

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью зізнався, що хотів би знову попрацювати разом зі своїм екс-підопічним Еденом Азаром.

Сьогодні Жозе Моурінью повернеться на Стемфорд Брідж. Його Манчестер Юнайтед протистоятиме Челсі в матчі 9 туру АПЛ. Перед поєдинком португалець розповів, що хотів би бачити у своїй команді лідера Челсі Едена Азара.

Ярмоленко проти гранда АПЛ, Барселона приймає лідера Ла Ліги та ще топ-3 матчі вікенду

До слова, нещодавно бельгієць заявив про бажання продовжити кар'єру в Реалі.

"Звісно, мені б хотілось, щоб Азар перейшов у Манчестер Юнайтед. Проте він гравець Челсі і я сумніваюсь, що його продадуть, тим більше в наш клуб. Азар здатен робити різницю, саме тому Челсі зараз на вершині.

Під час моєї роботи в Челсі у нас були чудові стосунки – ми стали чемпіонами, а Азар був визнаний найкращим гравцем АПЛ", – цитує Моурінью Sky Sports.

Матч Челсі – Манчестер Юнайтед розпочнеться сьогодні о 14:30.