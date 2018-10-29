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Моуринью хотел бы видеть Азара в Манчестер Юнайтед

20 октября 13:05 49 Читати українською
Моуринью хотел бы видеть Азара в Манчестер Юнайтед
Азар и Моуринью / фото: Press Association Images

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью признался, что хотел бы снова поработать вместе со своим экс-подопечным Эденом Азаром.

Сегодня Жозе Моуринью вернется на Стэмфорд Бридж. Его Манчестер Юнайтед будет противостоять Челси в матче 9 тура АПЛ. Перед поединком португалец рассказал, что хотел бы видеть в своей команде лидера Челси Эдена Азара.

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К слову, недавно бельгиец заявил о желании продолжить карьеру в Реале.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы Азар перешел в Манчестер Юнайтед. Однако он игрок Челси и я сомневаюсь, что его продадут, тем более в наш клуб. Азар способен делать разницу, именно поэтому Челси сейчас на вершине.

Во время моей работы в Челси у нас были прекрасные отношения – мы стали чемпионами, а Азар был признан лучшим игроком АПЛ", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Матч Челси – Манчестер Юнайтед начнется сегодня в 14:30.

Англия9 турОлд Траффорд (Манчестер)

Челси - Манчестер Юнайтед: Суббота 20 октября 2018

Челси
Матч окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Челси Челси Эден Азар Эден Азар Челси - Манчестер Юнайтед
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