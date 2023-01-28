Контракт Жозе Моурінью з Ромою розрахований до літа 2024 року, але існує велика ймовірність дострокового прощання. Португалець розчарований відсутністю бажаної фінансової підтримки і хоче покинути клуб, повідомляє Daily Mail.

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Наставник прагне повернутися в АПЛ. Ідеальний варіант для 60-річного Моурінью – це третій прихід у Челсі. Тренеру вже дали зрозуміти, що наразі повністю підтримують Грема Поттера. Однак сеу Жозе не налаштований здаватися – він готовий працювати в Челсі на будь-якій посаді, навіть адміністративній.

Сім'я Моурінью все ще живе в Лондоні, тому фахівець прагне повернутися до рідних і знову працювати в Англії. Відповідно, Жозе може покинути Рому по завершенні сезону 2022/23. До літа відхід тренера виключений.

Нагадаємо, Моурінью очолив Рому у 2021-му. В дебютному сезоні португалець виграв Лігу конференцій, але не зумів вивести команду в ЛЧ. Зараз "вовки" посідають 5 місце у Серії А. Раніше Жозе був претендентом на посаду наставника збірної Португалії, проте цю роботу отримав Роберто Мартінес.

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