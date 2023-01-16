"Я не чекаю, що хтось прийде до команди у це трансферне вікно. Наш спортивний директор був дуже чесним і прямолінійним, сказавши в інтерв'ю такі речі, які тренеру зазвичай не подобається чути. Ми любимо, коли нам кажуть, що у нас багато грошей, які можна витратити.

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Щоб у нас була необхідна якість, треба зробити так, щоб молоді гравці росли. У Тахіровіча є ця якість. Нам потрібен захисник, який добре пасує вперед. Кумбулла робить це найкраще, але нам потрібен Ібаньєс через його темп і рішучість. Нам потрібно знайти рішення, адже ми не можемо просто взяти і купити Мудрика за 100 мільйонів євро", – цитує Моурінью Football Italia.

Нагадаємо, Шахтар гарантовано отримає за 22-річного Мудрика 70 мільйонів євро, що є рекордом в історії українського футболу. Сума трансферу може зрости до 100 мільйонів, адже в угоді передбачені 30 млн бонусів.

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