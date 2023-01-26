Багато хто захоплюється Златаном Ібрагімовичем, Кріштіану Роналду або Джанлуїджі Буффоном, які попри свій вік продовжують отримувати задоволення від футболу, дарують вболівальникам неймовірні емоції та мають дивовижну форму. Довговічність голкіперів – не така дивна штука в сучасному футболі, а ось серед нападників вікових гравців набагато менше.

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Не всім прихильникам футболу відоме ім’я Нассіма Акроура. Алжирець за походженням виступає наразі в п’ятому дивізіоні Франції за аматорський клуб Шамбері. Пригоди Акроура в футболі почалися в 1995 році в Нуазі-ле-Сек. Влітку минулого року центральний нападник відсвяткував свій 48 день народження. Акроур – найстарший гравець у Франції на національному рівні.

Шамбері – десятий клуб у кар’єрі Нассіма Акроура. Форвард у свій час грав за Труа, Істр, Гавр, а особливо чудовий період він мав у складі Гренобля (54 голи з 2004 по 2010 роки). 537 офіційних матчів, 178 голів, а він досі продовжує свої пригоди.

Як і у всіх гравців, у професійній кар’єрі Акроура були свої злети та падіння. В минулому поряд з нападником були чудові партнери – як, наприклад, Бенжамен Неве, Грегорі Вімбе, Гаєль Санс та Валід Реграгі (творець марокканської сенсації на ЧС-2022). Коли Акроур своїми голами вже вирішував долю зустрічей, молодий і ще невідомий широкій публіці 18-річний Олів’є Жиру тільки починав тренуватися з першою командою Гренобля.

Акроур закінчив виступати за професіональні клуби у 2013 році. Здавалось, це кінець його кар’єри, але любов до футболу переважила вік. У 2016 році Акроур приєднався до Аннесі, за який зіграв 69 матчів та забив 38 голів. Саме в цьому клубі нападник у 2019-му вирішує взяти паузу та спробувати себе в ролі тренера молодіжних команд.

Тренування молоді приносило Акроуру задоволення, але грати самому цікавіше. Дивитись на те, як молоді гравці роблять перші кроки в футбольній кар’єрі, було цікаво та болюче водночас. Пів року без гри, пів року без відчуття емоцій від матчу були нестерпними, але доля дала шанс Акроуру повернутися на поле.

В цей час на горизонті з’явився клуб Шамбері, який запропонував алжирцю місце в команді. Він з превеликим задоволенням приєднався до савойського клубу. Проєкт, тренер, який молодший за Акроура, гарна атмосфера сімейної команди – це було до смаку нападнику.

"Перерва пішла мені на користь, але коли ти завжди грав у футбол, то знову хочеш знайти його у своєму повсякденному житті. Мені сподобалось тренувати, але хотілось знайти щось життєрадісніше, щоб працювати з хорошим гумором і хорошим настроєм. Я в Шамбері для розваги і хочу принести користь клубу", – каже Нассім.

Вік дає про себе знати, тому тренери підлаштовуються під Акроура і стежать за його ігровим часом. Якщо він грає дві третини матчу, то наступного разу виходить на заміну, а протягом тижня тренування трішки легші. Також Нассім уважно контролює свій раціон, але вже більше дозволяє собі, чим тоді, коли був гравцем в професіональній команді.

"Як я працюю? Насправді я не знаю. Кожного сезону я дивлюся, чи в мене все в порядку, а потім... Я зберігаю задоволення від гри та веселощів. Це завжди було в мені. Також допомагає команда. І це дає змогу підтримувати форму: футбол, ось і все. Мої ноги вже не рухаються як раніше, у мене більше немає такої швидкості. Але є досвід. Я більше аналізую простір і розташування гравців на полі. Голова наразі працює більше, ніж ноги", – пояснює Акроур.

В цьому сезоні в 11 матчах Акроур забив вже п’ять голів. І в нього буде шанс покращити свої результати. Алжирський футболіст не лише намагається допомогти своїй команді піднятися в Насьйональ 2, він також працює з молодими гравцями U17 і U18. Завдяки своїй професіональній кар’єрі він має повагу серед молоді, яка хоче пройти свій шлях і може почерпнути досвід ветерана. Акроур легко знаходить спільну мову з молодшими на 20 років футболістами.

В цьому сезоні Шамбері дійшов до 1/16 фіналу Кубка Франції. Жереб звів команду Акроура з Ліоном. Напередодні зустрічі партнери розпитували нападника про те, як грати проти таких зіркових команд. В матчі дива не сталося – представник п’ятого дивізіону не зміг обіграти титулованого суперника. Нассім Акроур вийшов на поле на 63 хвилині, але не забив. Можливо, це міг бути його останній матч в рамках Кубка Франції.

"Я пішов на пенсію в той день, коли припинив виступати за професіональні клуби (у 2013 році). У профі – це робота, а я граю заради задоволення. На пенсію можна вийти в 65 років. Якщо я в той час ще гратиму, ми всі будемо сміятися. Тут немає секретів, я просто дуже люблю футбол", – зізнається ветеран.

Без футболу Нассім Акроур не уявляє свого життя. Кожен рік перед стартом нового сезону він ставить перед собою одне й те ж саме питання: "Чи настав момент зупинитися?". Коли на це питання буде ствердна відповідь, Акроур спробує залишитися працювати в футбольній сфері. Це його мрія, футбол це те, від чого співає його душа.

Ольга Любушкіна, спеціально для Футбол 24

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