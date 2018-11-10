Моурінью делікатно прокоментував результати розслідування Football Leaks про Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився очікуваннями напередодні матчу 12 туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

"Якщо зіграємо внічию, відставання залишиться 9 очок, а якщо програємо, то буде складати 12. Не думаю, що нам потрібно розглядати цей матч саме так.

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Потрібно просто думати про матч, але це не так вже й просто. Потрібно ізолювати суперника в цьому поєдинку. Це непросто, враховуючи, що нам протистоїть складний опонент. Але, думаю, вони думають про цю гру точно так само, як і ми.

Розслідування Football Leaks про Манчестер Сіті? Мені непросто говорити з цього приводу, адже я зосереджений на своїй роботі і на футболі.

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Якщо ви хочете поговорити про їх футбольний потенціал, це ми можемо, але він починається з інвестування, після чого йде якість виконаної роботи і організація, але про те, що знаходиться "за лаштунками" я сказати не можу", – цитує Моурінью ESPN.