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Моурінью делікатно прокоментував результати розслідування Football Leaks про Манчестер Сіті

21:12 470 Читать на русском
Моурінью делікатно прокоментував результати розслідування Football Leaks про Манчестер Сіті
Жозе Моурінью та Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився очікуваннями напередодні матчу 12 туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

"Якщо зіграємо внічию, відставання залишиться 9 очок, а якщо програємо, то буде складати 12. Не думаю, що нам потрібно розглядати цей матч саме так.

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Потрібно просто думати про матч, але це не так вже й просто. Потрібно ізолювати суперника в цьому поєдинку. Це непросто, враховуючи, що нам протистоїть складний опонент. Але, думаю, вони думають про цю гру точно так само, як і ми.

Розслідування Football Leaks про Манчестер Сіті? Мені непросто говорити з цього приводу, адже я зосереджений на своїй роботі і на футболі.

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Якщо ви хочете поговорити про їх футбольний потенціал, це ми можемо, але він починається з інвестування, після чого йде якість виконаної роботи і організація, але про те, що знаходиться "за лаштунками" я сказати не можу", – цитує Моурінью ESPN.

Англія12 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Неділя 11 листопада 2018

Манчестер Сіті
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:
36
хв
Манчестер Юнайтед
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