Моуринью деликатно прокомментировал результаты расследования Football Leaks о Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился ожиданиями накануне матча 12 тура АПЛ против Манчестер Сити.

"Если сыграем вничью, отставание останется 9 очков, а если проиграем, то будет составлять 12. Не думаю, что нам нужно рассматривать этот матч именно так.

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Нужно просто думать о матче, но это не так уж и просто. Нужно изолировать соперника в этом поединке. Это непросто, учитывая, что нам противостоит сложный оппонент. Но, думаю, они думают об этой игре точно так же, как и мы.

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Если вы хотите поговорить об их футбольном потенциале, это мы можем, но он начинается с инвестирования, после чего идет качество выполненной работы и организация, но о том, что находится "за кулисами" я сказать не могу", – цитирует Моуринью ESPN.