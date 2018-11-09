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Манчестер Сіті таємно платив Манчіні вдвічі більшу зарплатню, – Football Leaks

10:15 621 Читать на русском
Манчестер Сіті таємно платив Манчіні вдвічі більшу зарплатню, – Football Leaks
Роберто Манчіні / фото із соцмереж

Манчестер Сіті приховував справжню зарплату головного тренера Роберто Манчіні, який очолював "містян" з 2009 по 2013 рік.

За інформацією Football Leaks, загальна сума, яку щорічно отримував італійський фахівець, становила 3,2 млн фунтів. Однак за умовами контракту тренер повинен був отримувати 1,45 млн фунтів.

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Решту 1,75 млн фунтів Манчіні отримував через клуб з ОАЕ Аль-Джазіра, який також належить власнику Манчестер Сіті шейху Мансуру. Відзначається, що ця сума виплачувалася італійцеві нібито за послуги спеціального радника.

Манчестер Сіті під керівництвом Манчіні по одному разу виграв англійську Прем'єр-лігу, Кубок і Суперкубок країни. Наразі фахівець очолює збірну Італії.

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Football Leaks Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Роберто Манчіні Роберто Манчіні
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