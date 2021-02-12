"Мушу визнати, що його пост викликав потребу висловитися. Між постом і реальністю було протиріччя. Зі старту сезону я намагався не виносити зайвого, але я відчув, що мені потрібно розібратися в ситуації.

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Можливо, за цей пост відповідав не він, але там написав, що тренування було "чудовим" і "я готовий", що було абсолютною неправдою. Тому, коли мене запитували, мені доводилося говорити про реальний стан справ.

Повторюю востаннє. Він недобре почував себе і попросив перевірку. Йому зробили сканування, яке не виявило травми. Як тренери, медики ми ніколи не можемо ігнорувати відчуття футболіста. Значить, він не був готовий до матчу. Все дуже просто", – цитує Моурінью Sky Sports.

Перед матчем Кубка Англії проти Евертона (4:5) Бейл опублікував фото з тренування, підписавши "хороше заняття сьогодні". Гарет пропустив поєдинок.

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