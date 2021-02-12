"Должен признать, что его пост вызвал потребность высказаться. Между постом и реальностью было противоречия. Со старта сезона я старался не выносить лишнего, но я почувствовал, что мне нужно разобраться в ситуации.

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Возможно, за этот пост отвечал он, но там написал, что тренировка была "замечательным" и "я готов", что было абсолютной неправдой. Поэтому, когда меня спрашивали, мне приходилось говорить о реальном положении дел.

Повторяю в последний раз. Он плохо чувствовал себя и попросил проверку. Ему сделали сканирование, которое не выявило травмы. Как тренеры, медики мы никогда не можем игнорировать ощущение футболиста. Значит, он не был готов к матчу. Все очень просто", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Перед матчем Кубка Англии против Эвертона (4:5) Бейл опубликовал фото с тренировки, подписав "хорошее занятие сегодня". Гарет пропустил поединок.

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