"Моурінью був нашою ціллю, і слід зазначити, що сам він теж хотів переїхати до Німеччини та тренувати Баварію. Але все так і залишилося теоретично, оскільки в якийсь момент було вирішено запросити спеціаліста з іншими якостями.

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Але я ставлюся до Моурінью з величезною повагою і бажаю йому успіхів у Ромі, тому що він великий тренер", – цитує Румменігге RAI Sport.

Нагадаємо, влітку португальський фахівець очолив Рому. За останні три роки Моурінью встигли звільнити з Манчестер Юнайтед та Тоттенхема.

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