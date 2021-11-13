"Моуринью был нашей целью, и следует отметить, что сам он тоже хотел переехать в Германию и тренировать Баварию. Но все так и осталось теоретически, поскольку в какой-то момент было решено пригласить специалиста с другими качествами.

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Но я отношусь к Моуринью с огромным уважением и желаю ему успехов в Роме, потому что он великий тренер", – цитирует Румменигге RAI Sport.

Напомним, летом португальский специалист возглавил Рому. За последние три года Моуринью успели уволить из Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма.

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