Морозюк здивував кардинальною зміною іміджу – екс-капітан Динамо став значно брутальнішим

Захисник Різеспора Микола Морозюк не втомлюється експериментувати зі своєю зовнішністю.

Український легіонер "чорноморських яструбів" вирішив повністю поголити голову. Різеспор на своїй сторінці у Facebook опублікував кілька світлин 32-річного оборонця.

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Тепер Морозюк зі своєю звичною бородою виглядає ще брутальніше. Екс-динамівець став далеко не першим українським легіонером Різеспора, який наважився на зміни в зовнішності – раніше це зробив Денис Гармаш, однак на його голові волосся не поменшало.

Нагадаємо, в поточному сезоні Морозюк провів за турецьку команду 22 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

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