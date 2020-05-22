toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Морозюк здивував кардинальною зміною іміджу – екс-капітан Динамо став значно брутальнішим

08:00 401 Читать на русском
Морозюк здивував кардинальною зміною іміджу – екс-капітан Динамо став значно брутальнішим
Микола Морозюк / Сайт Різеспора

Захисник Різеспора Микола Морозюк не втомлюється експериментувати зі своєю зовнішністю.

Український легіонер "чорноморських яструбів" вирішив повністю поголити голову. Різеспор на своїй сторінці у Facebook опублікував кілька світлин 32-річного оборонця.

Напівоголена Морозюк похизувалась талантами – дружина екс-динамівця продає свій "соковитий грейпфрут"

Тепер Морозюк зі своєю звичною бородою виглядає ще брутальніше. Екс-динамівець став далеко не першим українським легіонером Різеспора, який наважився на зміни в зовнішності – раніше це зробив Денис Гармаш, однак на його голові волосся не поменшало.

Нагадаємо, в поточному сезоні Морозюк провів за турецьку команду 22 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

"З дітьми я стаю справжнім смітником": екс-одноклубник Шевченка шокував горою м'язів – він покинув футбол 8 років тому

blog_ava
Ящишин: Гнати три автобуси зі Львова до Маріуполя і там знімати готель – бюджет Карпат не витримає
08:54
369
Теги
Микола Морозюк Микола Морозюк Туреччина Різеспор Різеспор Українці за кордоном
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
43
хв
Динамо
14:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук