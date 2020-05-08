Гармаш здивував новим іміджем після поновлення тренувань у Різеспорі

Турецький Різеспор, за який грають троє українців, відновив тренування після вимушеної паузи.

Денис Гармаш, Андрій Борячук та Микола Морозюк повернулися до командних тренувань у складі Різеспора. Як відомо, чемпіонат Туреччини, який був призупинений після 26 турів, поновиться у червні.

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На першому тренувальному занятті Гармаш здивував новим іміджем – під час карантину хавбек вирішив змінити колір волосся. На щастя, не на фіолетовий, як свого часу це зробив Микола Морозюк.

Нагадаємо, Гармаш виступає у Різеспорі на правах оренди з Динамо. В активі 30-річного півзахисника 2 голи у 6 матчах Суперліги, а команда посідає 16 місце.

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*Денис Гармаш – крайній зліва