Морозюк удивил кардинальной сменой имиджа – экс-капитан Динамо стал более брутальным

Защитник Ризеспора Николай Морозюк не устает экспериментировать со своей внешностью.

Украинский легионер "черноморских ястребов" решил полностью побрить голову. Ризеспор на своей странице в Facebook опубликовал несколько фотографий 32-летнего защитника.

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Теперь Морозюк со своей привычной бородой выглядит еще брутальнее. Экс-динамовец стал далеко не первым украинским легионером Ризеспора, который решился на изменения во внешности – раньше это сделал Денис Гармаш, однако на его голове волос меньше не стало.

Напомним, в текущем сезоне Морозюк провел за турецкую команду 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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