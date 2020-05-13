Напівоголена Морозюк похизувалась талантами – дружина екс-динамівця продає свій "соковитий грейпфрут"

Дружина хавбека Різеспора Миколи Морозюка ніколи не виділялась зайвою скромністю та знає ціну своїм талантам.

Ірина Морозюк опублікувала в Instagram чергове провокативне фото. Цього разу епатажна кохана екс-хавбека Динамо ще й влаштувала аукціон.

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На світлині Ірина з традиційним мінімальним набором одягу малює картину, на якій зображений грейпфрут у розрізі. Морозюк запропонувала стартову ціну на свій витвір мистецтва – тисячу доларів.

Варто відзначити, що її прихильники вже розпочали торги за "соковитий грейпфрут" від Ірини.

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