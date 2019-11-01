Морозюк не врятував Різеспор від поразки з Галатасараєм – захисник отримав найнижчу оцінку в матчі

Галатасарай на власному полі без проблем розібрався з Різеспором в рамках 10-го туру Турецької Суперліги.

Туреччина, 10 тур

Галатасарай – Різеспор – 2:0

Голи: Талбі, 15, Бабель, 18

Яковенко знову забив за Есб’єрг – українець відзначився у чотирьох матчах поспіль

Стамбульці фактично встановили результат поєдинку в середині першого тайму. Спочатку Талбі зрізав м'яч у власні ворота, а через три хвилини Бабель реалізував пенальті.

У складі гостей увесь поєдинок провів Микола Мрозюк. Українець став найгіршим гравцем матчу за версією Sofa Score, отримавши оцінку 6.0. Це найнижчий бал серед усіх футболістів у складі обох команд.

Таким чином, Різеспор лишився на 14-у місці, маючи всього 11 очок. Галатасарай набрав 16 пунктів та піднявся на п'яту сходинку.

Шахов – сенсаційний герой у матчі Серії А, українець засмутив Раньєрі, вразив італійські ЗМІ і навіть президента Лечче