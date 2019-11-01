toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Морозюк не спас Ризеспор от поражения с Галатасараем – защитник получил самую низкую оценку в матче

1 ноября 22:48 13 Читати українською
Морозюк не спас Ризеспор от поражения с Галатасараем – защитник получил самую низкую оценку в матче
Николай Морозюк / фото из соцсетей

Галатасарай на своем поле без проблем разобрался с Ризеспором в рамках 10-го тура Турецкой Суперлиги.

Турция, 10 тур

Галатасарай – Ризеспор – 2:0

Голы: Талби, 15 Бабель, 18

Яковенко снова забил за Эсбьерг – украинец отличился в четырех матчах подряд

Стамбульцы фактически установили исход поединка к середине первого тайма. Сначала Талби срезал мяч в собственные ворота, а через три минуты Бабель реализовал пенальти.

В составе гостей весь поединок провел Николай Мрозюк. Украинец стал худшим игроком матча по версии Sofa Score, получив оценку 6.0. Это самый низкий балл среди всех футболистов в составе обеих команд.

Таким образом, Ризеспор остался на четырнадцатом месте, имея всего 11 очков. Галатасарай набрал 16 пунктов и поднялся на пятую строчку.

Шахов – сенсаційний герой у матчі Серії А, українець засмутив Раньєрі, вразив італійські ЗМІ і навіть президента Лечче

blog_ava
Миколенко подписал контракт с агентской компанией Шаблия
1 ноября
515
Теги
Николай Морозюк Николай Морозюк Галатасарай Галатасарай Турция Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
34
мин
Кремень
14:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук