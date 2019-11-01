Морозюк не спас Ризеспор от поражения с Галатасараем – защитник получил самую низкую оценку в матче

Галатасарай на своем поле без проблем разобрался с Ризеспором в рамках 10-го тура Турецкой Суперлиги.

Турция, 10 тур

Галатасарай – Ризеспор – 2:0

Голы: Талби, 15 Бабель, 18

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Стамбульцы фактически установили исход поединка к середине первого тайма. Сначала Талби срезал мяч в собственные ворота, а через три минуты Бабель реализовал пенальти.

В составе гостей весь поединок провел Николай Мрозюк. Украинец стал худшим игроком матча по версии Sofa Score, получив оценку 6.0. Это самый низкий балл среди всех футболистов в составе обеих команд.

Таким образом, Ризеспор остался на четырнадцатом месте, имея всего 11 очков. Галатасарай набрал 16 пунктов и поднялся на пятую строчку.

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