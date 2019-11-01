Яковенко знову забив за Есб’єрг – українець відзначився у чотирьох матчах поспіль

Український форвард данського Есб’єрга Юрій Яковенко продовжує стабільно забивати за свою команду.

Данія, Суперліга, 15-й тур

Есб'єрг – Хорсенс – 1:1

Голи: Яковенко, 2 – Пріп, 40

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У звітному поєдинку рахунок вже на 2-й хвилині відкрив 26-річний українець, однак ще до свистка на перерву гості зуміли відігратися.

Гол Яковенка став вже четвертим у чотирьох поспіль матчах за Есб’єрг – у попередніх турах Юрій відзначився у воротах Копенгагена, Мітьюлланда та Сеннерюска.

Завдяки цій нічиїй Есб’єрг перервав серію з трьох поразок поспіль, але залишився на передостанньому місці в турнірній таблиці, маючи у своєму активі всього 10 очок.

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