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Морозюк: Була розмова з уболівальниками Динамо через вислови дружини про ширінку

08:52 844 Читать на русском
Морозюк: Була розмова з уболівальниками Динамо через вислови дружини про ширінку
Микола Морозюк з дружиною / фото із соцмереж

Захисник Динамо, який виступає на правах оренди в турецькому Різеспорі, Микола Морозюк розповів про наслідки критики уболівальників киян дружиною футболіста Іриною.

"Спочатку ту історію часто згадували. Була у мене розмова з керівництвом, але така, яку не назвеш суперсерйозною. Я спробував пояснити, що це таке, як воно все було.

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Була розмова і з уболівальниками, коли у нас відбувалась з ними зустріч. Просто спробував пояснити, кому ці слова були адресовані", – сказав Морозюк.

Нагадаємо, Ірина Морозюк в серпні 2016 року після сенсаційної поразки Динамо від Ворскли (0:2) стала на захист свого чоловіка, якого вболівальники називали головним винуватцем того результату.

"Немає людини гіршої, яка розділяє з тобою лише хвилини радості". Дружина Морозюка різко проїхалася по вболівальниках Динамо

Теги
Динамо Динамо Микола Морозюк Микола Морозюк Ірина Морозюк
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