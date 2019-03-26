"Україна – бенгальський вогник, який швидко гасне", – Морозюк не хоче повертатися в УПЛ

Захисник Динамо Микола Морозюк, який виступає на правах оренди за турецький Різеспор, розповів про свої подальші плани.

"Чесно кажучи, за такий короткий період я пошкодував, що раніше не поїхав за кордон. Якщо порівнювати з Україною, то тут ти себе почуваєш футболістом. Туреччина – це дорогий і солідний феєрверк, а Україна – бенгальський вогник, який швидко гасне.

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Для мене Туреччина – перезавантаження. Новий етап в житті, адже у мене раніше не було такої практики, я всю кар'єру в Україні провів. Це дуже цікаво. Не знаю, як складеться все в подальшому, але кажу чесно, що хочу залишитися там.

Точніше, не знаю точно, де залишуся, але в Україну повертатися не хочу. Я – гравець Динамо, з яким у мене контракт. Це клуб, завдяки якому я став футболістом. Але маючи цей контракт, я все ж не хочу повертатися сюди.

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Не конкретно в Динамо, просто мені нецікаво грати в Україні. Складно все пояснити. Можливо, пройде тиждень-два і зникне цей емоційний підйом. Може, у мене просто емоційний стрес", – сказав Морозюк YouTube-каналу Бомбардир.