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Морозюк: Был разговор с болельщиками Динамо из-за высказывания жены о ширинке

08:53 191 Читати українською
Морозюк: Был разговор с болельщиками Динамо из-за высказывания жены о ширинке
Николай Морозюк с женой / фото из соцсетей

Защитник Динамо, выступающий на правах аренды в турецком Ризеспоре, Николай Морозюк рассказал о последствиях критики болельщиков киевлян женой футболиста Ириной.

"Сначала эту историю часто упоминали. Был у меня разговор с руководством, но такой, что не назовешь суперсерьезным. Я попытался объяснить, что это такое, как все было.

"Украина – бенгальский огонек, который быстро гаснет", – Морозюк не хочет возвращаться в УПЛ

Был разговор и с болельщиками, когда у нас проходила с ними встреча. Просто попытался объяснить, кому эти слова были адресованы", – сказал Морозюк.

Напомним, Ирина Морозюк в августе 2016 года после сенсационного поражения Динамо от Ворсклы (0:2) стала на защиту своего мужа, которого болельщики называли главным виновником результата.

"Нет человека худшего, который разделяет с тобой только минуты радости". Жена Морозюка резко проехалась по болельщикам Динамо

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Николай Морозюк Николай Морозюк Ирина Морозюк
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