Морозюк: Был разговор с болельщиками Динамо из-за высказывания жены о ширинке

Защитник Динамо, выступающий на правах аренды в турецком Ризеспоре, Николай Морозюк рассказал о последствиях критики болельщиков киевлян женой футболиста Ириной.

"Сначала эту историю часто упоминали. Был у меня разговор с руководством, но такой, что не назовешь суперсерьезным. Я попытался объяснить, что это такое, как все было.

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Был разговор и с болельщиками, когда у нас проходила с ними встреча. Просто попытался объяснить, кому эти слова были адресованы", – сказал Морозюк.

Напомним, Ирина Морозюк в августе 2016 года после сенсационного поражения Динамо от Ворсклы (0:2) стала на защиту своего мужа, которого болельщики называли главным виновником результата.

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