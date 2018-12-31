Морено може опинитися в Марселі

Оборонець англійського Ліверпуля Альберто Морено потрапив до сфери зацікавлень французького Марселя.

Олімпік збирається підписати іспанця в січні, повідомляє Le10sport.com.

Клопп відреагував на слова Морено, який розкритикував німецького фахівця

Очікується, що Альберто Морено покине Енфілд, оскільки втратив довіру головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа. Натомість команда Руді Гарсії готова підписати лівого оборонця. Проте сам гравець, за інформацією видання, віддає перевагу поверненню на батьківщину.

Зокрема, раніше повідомлялося, що Морено готовий знову виступати за Севілью. Також 26-річним захисником цікавився Фенербахче.

У нинішньому сезоні Альберто Морено провів лише 4 матчі у всіх турнірах.

Чемпіони світу та інші суперзірки, яких можна безкоштовно підписати влітку 2019-го – грандіозний розпродаж топ-клубів