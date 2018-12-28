Клопп відреагував на слова Морено, який розкритикував німецького фахівця

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував слова Альберто Морено, який образився на німецького фахівця.

"Слова Морено? Я поки не готовий щось коментувати щодо цього. Мої двері завжди відкриті для людей, які хочуть зі мною поговорити.

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Альберто незадоволений ігровим часом? Він ніколи не показував цього на тренуваннях. Морено – фантастичний професіонал", – цитує німецького фахівця Liverpool Echo.

Нагадаємо, нещодавно захисник мерсисайдців Альберто Морено сказав, що незадоволений тим, як Клопп вчинив з ним. Окрім того, іспанець зазначив, що хоче покинути Ліверпуль.

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